إدارية بالرباط ترفض بطلان رئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس- مكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة ل ” هبة بريس “، أن المحكمة الإدارية بالرباط قامت يوم أمس الجمعة، بالغاء قرار بطلان انتخاب عبد المالك البوطيين من رئاسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس.

وألغت إدارية الرباط، القرار صادر إبتدائيا، بعدما تم حرمان عبد المالك البوطيين من منصبه على إثر الطعن الذي تقدم به، أحد أعضاء غرفة الصناعة التقليدية، بذريعة عدم استيفائه لشروط الترشيح خاصة شرط استكمال الدراسات الابتدائية.

واستندت المحكمة الى ما تم تقديمه من حجج من طرف هيئة دفاع الرئيس المنتخب لولاية ثالثة على رأس غرفة الصناع التقليديين بالجهة، تثبت استيفاءه لجميع شروط الترشيح للمنصب

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0