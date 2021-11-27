الصحة الأوروبية: خطر انتشار المتحور الجديد “مرتفع” أو “مرتفع جدا”
أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن خطر انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” في أوروبا “مرتفع أو مرتفع جدا”.
ويأتي ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة “B.1.1.529” الجديدة، التي أثارت مخاوف واسعة في العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.
وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إن “المستوى العام للخطر المتخلق بنسخة SARS-CoV-2 أوميكرون بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية يقدر من المرتفع إلى المرتفع جدا”.
وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة في بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.
وتحمل هذه النسخة ضعف عدد التحورات في السلالة “دلتا”، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة، التي أطلق عليها اسم “أوميكرون”، بأنها “مقلقة” وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف.
18 تعليقات
المتحور الجديد يا وزير الصحة عندنا هو البطالة والفقر والفساد المالي وووووو وووووو هذآ هو المتحور الجديد…..
لحد الان لم افهم عن هذآ المتحور الجديد. رغم أننا لقحنا جرعتين وكذلك الجرعة الثالتة إذن حتى وان ظهر هذآ المتحور لايضرنا هههههههه.
كلها تخويف الناس فقط . لأن المفوضية الأوروبية لها يد مع السياسة العالمية…….
هكذا كنتم معنا في بداية كوفيد 19 بالتخويف منه ومدى تأثيره على الصحة.الذي قامت اللجنة العلمية تسعى إلى تحديد مدى خطورته.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
ما فائدة التلقيح الم يحمينا من هذآ المتحور الجدي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
أنا أصلا لم استعمل الجرعات ولحد الآن لم يحصل لي أي شيء والحمدلله هههههههههههههههه.
أظن مئة بالمئة ان التلقيح هو المسبب الرئيسي في ظهور المتحورات لان المصابين هم من تلقوا الجرعات…..
ما هذه الاكاذيب المزعومة في حقنا .المحتحور الجديد هو الارتفاع الكبير في المواد الغذائية الأساسية ….ما كفايا تمثيليات علينا.
لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا كورونا انتهت وذهبت بلا رجعة.فلما إعادة السيناريوهات….
لقد فقدنا الثقةحتى في انفسنا من خلال هذه الاكاذيب.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
نفس الكلام يتكرر دائما.على كوفيد 19. لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أنتم تعرفون موسم الشتاء تكثر فيه الفيروسات.فلما هذا التخوف والرعبة في نفسيتنا التي تحطمت بسببكم…
العالم بأكمله يعيش هذه الوضعية ولم يفعل عليه ضجة كبيرة وتخويفه.كما فعلتم أنتم به….
نطلب السلامة والعافية يارب اللهم ارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب.
كل ما اصابنا فهو ابتلاء من الله ونعم بالله العلي العظيم.
إلى متى ستبقوا باكاذيبكم معنا وتمثيليات في كوفيد 19…..
إنها مجرد لعبة تجارية وسياسية مع تجار صنع اللقاحات.لقد تسيطرتم فينا بمعنى الكلمة…
ترقبوا من الحكومة الجديدة الاغلاق والاستعمار السياسي.لقد تحطمنا ولازلتم تدهورون نفسيا ومعنويا وماديا.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.