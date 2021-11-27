بعد الجوية.. المغرب يقرر تعليق رحلاته البحرية مع فرنسا

2021-11-27 / 9:15 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

بعد تعليق الرحلات الجوية، قرر المغرب تعليق كافة رحلاته البحرية مع دولة فرنسا.

القرار، جاء في مذكرة صادرة عن إدارة البحرية التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك.

ووفق القرار ذاته، فسيتم إخبار مختلف الموانئ وشركات النقل البحري، بتعليق هذه الرحلات.

هذا ويدخل قرار السلطات المغربية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم غذ الأحد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. المغرب لا يعلم احد المعمول أن يعلم بمدة 20يوم علي أقل باش المهاجرين يعرف اش غادى يعملوا ماشى جي دقيقه الاخير الاغلاق ناس لخدمة جايبة 15يوم مهدد بطرد من عملهم الحكومة خاصها تاخد بعين الاعتبار الجالية الجالية غدا تسخط علي الودعية في المغرب ملي تجي تحصل

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