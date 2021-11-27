بعد الجوية.. المغرب يقرر تعليق رحلاته البحرية مع فرنسا

هبة بريس - الرباط

بعد تعليق الرحلات الجوية، قرر المغرب تعليق كافة رحلاته البحرية مع دولة فرنسا.

القرار، جاء في مذكرة صادرة عن إدارة البحرية التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك.

ووفق القرار ذاته، فسيتم إخبار مختلف الموانئ وشركات النقل البحري، بتعليق هذه الرحلات.

هذا ويدخل قرار السلطات المغربية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم غذ الأحد.

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