الخارجية الأميركية ترحب بإعلان أستراليا حزب الله منظمة إرهابية

هبة بريس _ وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن ترحيبها بإعلان أستراليا حزب الله بأكمله كمنظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان صحفي “إن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة إلى الأمام”.

وأضاف أن حزب الله “منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي، وتقوض سيادة الدولة اللبنانية”.

وأكد برايس ” أن قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية وآلته الدعائية وشبكته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم”.

وأشار إلى أن الخطوة التي اتخذتها أستراليا تعتبر “خطوة هامة موجهة نحو قدرات حزب الله على العمل في أستراليا وخارجها”.

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