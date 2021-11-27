تبون يتهم المغرب بمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري

هبة بريس _ الرباط

وجه الرئيس الجزائري تبون اتهامات مجانبة للصواب الى المغرب في لقاء صحفي بث مساء اليوم الجمعة

وقال تبون “؛ المنتخب الوطني لكرة القدم الجزائري يواجه محاولات استهداف داخلية، وخارجية.” في اشارة للمغرب

واضاف بالقول ” إن هناك عناصر أجنبية، ودول تحاول تحطيم مدرب المنتخب جمال بلماضي حسب قوله.

وأضاف “حتى الأمطار التي تعيشها الجزائر يتمنون لو لم تصل إلى البلاد ولو أمكنهم الأمر لدفعو بها إلى منطقة أخرى”.

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