تبون يتهم المغرب بمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري
هبة بريس _ الرباط
وجه الرئيس الجزائري تبون اتهامات مجانبة للصواب الى المغرب في لقاء صحفي بث مساء اليوم الجمعة
وقال تبون “؛ المنتخب الوطني لكرة القدم الجزائري يواجه محاولات استهداف داخلية، وخارجية.” في اشارة للمغرب
واضاف بالقول ” إن هناك عناصر أجنبية، ودول تحاول تحطيم مدرب المنتخب جمال بلماضي حسب قوله.
وأضاف “حتى الأمطار التي تعيشها الجزائر يتمنون لو لم تصل إلى البلاد ولو أمكنهم الأمر لدفعو بها إلى منطقة أخرى”.
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6 تعليقات
تبون أشد فتكا من اومكرون فهو متحور ملعون. الله اشافي جماعت الكابرنات من خطة استحمار الشعب الجزائري المغلوب على أمره.
حماقات تبون لا تنتهي ولن تنتهي. ترقبوا المزيد من تخاريف تبون الرجل الذي اكل عليه الزمان وشرب وستشبعون ضحكا
هههههههه عقلية وسياسة الستينات السبعينات يضن هدا السكايري ان الشعب يستحمر مثله ان الشعب أصبح واعي ويؤمن بالواقعية ليس بالاكاديب
ما يقوله الرئيس المعني بالامر هو بالعكس تماما و هي خواطر عبارة عما يكنه من سوء للمغرب، سواء بالنسبة للمنتخب المغربي و كذا بالنسبة لامطار الخير التي هطلت على بلادنا.
حسبي الله ونعم الوكيل
احمق مسكين الله يشافيه