عبد المجيد تبون

تبون يتهم المغرب بمحاولة تحطيم المنتخب الجزائري

2021-11-27 / 12:02 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

وجه الرئيس الجزائري تبون اتهامات مجانبة للصواب الى المغرب في لقاء صحفي بث مساء اليوم الجمعة

وقال تبون “؛ المنتخب الوطني لكرة القدم الجزائري يواجه محاولات استهداف داخلية، وخارجية.” في اشارة للمغرب

واضاف بالقول ” إن هناك عناصر أجنبية، ودول تحاول تحطيم مدرب المنتخب جمال بلماضي حسب قوله.

وأضاف “حتى الأمطار التي تعيشها الجزائر يتمنون لو لم تصل إلى البلاد ولو أمكنهم الأمر لدفعو بها إلى منطقة أخرى”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫6 تعليقات

  3. هههههههه عقلية وسياسة الستينات السبعينات يضن هدا السكايري ان الشعب يستحمر مثله ان الشعب أصبح واعي ويؤمن بالواقعية ليس بالاكاديب

  4. ما يقوله الرئيس المعني بالامر هو بالعكس تماما و هي خواطر عبارة عما يكنه من سوء للمغرب، سواء بالنسبة للمنتخب المغربي و كذا بالنسبة لامطار الخير التي هطلت على بلادنا.

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