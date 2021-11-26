متحور أوميكرون “شديد الخطورة”.. وشركات الأدوية تهرع إلى مختبراتها
صنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، باعتباره فيروسا شديد العدوى ومثيرا للقلق، في حين سارعت شركات أدوية عالمية إلى البحث لمعرفة فعالية لقاحاتها بمواجهة المتحور الجديد.
والإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن المتحور الذي أطلق عليه اسم “أوميكرون”، يعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.
وينتشر المتغير الجديد بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا، ويشعر العلماء بالقلق من العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وتساعده على التهرب من المناعة التي تنتجها اللقاحات.
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن “آخر ما نحتاجه هو ظهور متحور جديد من شأنه أن يسبب المزيد من المشاكل”.
وشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا ارتفاعا هائلا في إصابات فيروس
2 تعليقات
مرحبا هده الشركات على حد علمى يقومون بتزوير وثائق قانونيه ويشتغلون بشيكات مزوره ليست عندها طابع حكومى لمجلس القضاء وهده الشركات تنتمى للخواص للإستقلال حزب السرقه وتبييض الأموال وغسلها إلى الخارج والربا والإحتكار والرشوه والغش والتزوير عبر إينوى مانى ومافيا والإستثمار الوهم بهويه مزوره ومجهوله الهويه وتهربهم لدى تأديه الضريبه للحكومه الدوليه الوطنيه لوقف التنفيد للبناء وهدا يعد شغل مجلس العماله لأعوان السلطه هم وهن لمجلس الشيوخ لمجلس الوزاره الخارجيه للقضاء بالرباط مفهومه الإحتفاظ لنتحد ضد الحاجه الإتصالات المغرب لعمله الدرهم لعمليه العلميه عبور مرحبا مملكه دستوريه لرسم الحدود الشمالية الجنوبيه وليس سياسه الغرب الوهميه المقصاه بشكل نهائى لأن الوطن رمز العداله والحريه والنصر والإستقرار والعزه لأن الدواء يصنع فى مختبرات علميه قانونيه حكوميه مسطره وليس فى شركات مافيا وهميه وجهوله الهويه للإستقلال بشكل نهائى
انا قادر على إزالة فيروس كورنا من الكرة الارضية بأذن الله بشروط