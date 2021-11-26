متحور أوميكرون “شديد الخطورة”.. وشركات الأدوية تهرع إلى مختبراتها

2021-11-26 / 11:47 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

صنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي اكتشف لأول مرة في جنوب أفريقيا، باعتباره فيروسا شديد العدوى ومثيرا للقلق، في حين سارعت شركات أدوية عالمية إلى البحث لمعرفة فعالية لقاحاتها بمواجهة المتحور الجديد.

والإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بشأن المتحور الذي أطلق عليه اسم “أوميكرون”، يعد أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

وينتشر المتغير الجديد بسرعة في أجزاء من جنوب إفريقيا، ويشعر العلماء بالقلق من العدد الكبير غير المعتاد من الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال وتساعده على التهرب من المناعة التي تنتجها اللقاحات.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن “آخر ما نحتاجه هو ظهور متحور جديد من شأنه أن يسبب المزيد من المشاكل”.

وشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مؤخرا ارتفاعا هائلا في إصابات فيروس

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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