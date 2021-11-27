صورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة وزخات مطرية بعدد من المناطق

2021-11-27 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

قع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بسماء غائمة جزئيا ستعطى قطرات متفرقة أو زخات محلية بالأطلس الكبير، والجنوب الشرقي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما ستمر سحب كثيفة خلال الزوال والليل بالسهول الشمالية-الغربية، والريف، والسايس، والأطلس الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية مع نزول أمطار ضعيفة.

وسيكون الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي بمرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن هبوب رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالأطلس والهضاب هضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 09 درجات بالواجهة المتوسطية، والريف، والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 بالسهول الشمالية والوسطى، وسوس والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ما بين 14 إلى 18 درجة بشمال الأقاليم الجنوبية، ومابين 14 إلى 22 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 05 الى 10 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 إلى 15 درجة بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، والسايس، والسهول غرب الأطلس والهضاب العليا الشرقية وما بين 15 الى 20 درجة بالسهول الأطلسية، والجنوب الشرقي، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 23 الى 30 درجات بجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان خلال الزوال جنوب بوجدور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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