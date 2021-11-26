الرئيس الجزائري تبون يعلن عن موقفه بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل

هبة بريس _ الرباط

لم يتوقع ان تغيض الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع بدولة إسرائيل إلى المغرب رئيس دولة الجزائر

الأخير ؛ قال إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، معتبرا أن “تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948″، حسب زعمه.

.وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: “سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن”

والأربعاء وقع المغرب وإسرائيل خلال زيارة غانتس للمملكة اتفاقا للتعاون الأمني من شأنه تسهيل حصول الرباط على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.

وقام غانتس بزيارة رسمية للمغرب من 23 إلى 25 نونبر الجاري على رأس وفد هام.

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