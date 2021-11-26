الرئيس الجزائري تبون يعلن عن موقفه بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل
هبة بريس _ الرباط
لم يتوقع ان تغيض الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع بدولة إسرائيل إلى المغرب رئيس دولة الجزائر
الأخير ؛ قال إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، معتبرا أن “تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948″، حسب زعمه.
.وقال تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية: “سنهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتنا، العين بالعين والسن بالسن”
والأربعاء وقع المغرب وإسرائيل خلال زيارة غانتس للمملكة اتفاقا للتعاون الأمني من شأنه تسهيل حصول الرباط على التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية.
وقام غانتس بزيارة رسمية للمغرب من 23 إلى 25 نونبر الجاري على رأس وفد هام.
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27 تعليقات
الجارة الجزائر تتوهم بخطوة المغرب على امنها واستقرارها وهذا قاطع على سوء النوايا عند تبون وشنقريحة اللذين يحملون ظغينة دفينة في أنفسهما وهما لا يقدرون على اتحاد اية خطوة متهورة اتجاه المغرب وخصوصا في هذا الوقت الحالي بدون أن نذكر القدرة العسكرية والاقتصادية والسياسية للمغرب الله يبارك في المغرب
عدو متعلم خير من جار أمي.
الخوف و التسنطيح .
حكام الجزائر لم يكونوا يوما من الأيام يحبون المغرب مند الأنقلاب على الحكومة الشرعية لفرحة عباس الرائيس الشرعي للجزائر، لقد خدعو محمد الخامس وغدرو به
وفعلو نفس الشيء مع الحسن الثاني وهاهم لا يزالو مستمرون في الخداع والغدر للشعب المغربي، السلاح السلاح السلاح
المغرب لا يعتمد على الغير في هذه الامور السيادية المغرب يملك من الامكانات والقدرة ما يمكنه من اقتحام الجزاىر وفض هذا النزاع جملة وتفصيلا لكنه يلجا داىما الى سياسة تغليب التعقل والتبصر والحكمة لانه يعي ويدرك جيدا العواقب التي ستنتج عن الحرب بالنسبة للمنتصر او المنهزم لذا انصح كبرنات الجزاىر ان لا يعتبروا وعينا و تبصرنا للامور هكذا خوفا او ضعفا اوشيىا من هذا القبيل المغرب اقوى قوة اقليمية وراىد في المنطقة ولا احد يساوم اويجادل في ذلك فالمرجو من قادة الجزاىر ان يحدوا من تهديداتهم الواهية بالحرب ضد المغرب لان ذلك سيكلفهم خساىر كبيرة في الارواح والعتاد وهم في غنى عنها خصوصا خلال هذه الازمة الضيقة والانهيار الكبير والافلاس التام الذي تشهده الجزاىر خلال حكم العسكر الفاسد والمتهور والغير المؤهل للاخد بزمام السلطة شعارنا الخالد الله الوطن الملك
اللهم انصر المغرب ملكا وشعبا نصرا عزيزا يااااارب العالمين يااااارحم الراحمين اللهم سلط على أعداء وحدتنا الترابية الفتن من داخلهم ياااااارب العالمين
لا بارك الله فيكم خونة مطبعين،كل من سكت او شارك او ايد التطبيع مع الصهانية شريك في كل قطرة دم تسقط على ارض فلسطين