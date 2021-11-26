العثور على جثة مسن داخل غرفته يستنفر درك طانطان

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أنه تم العثور على جثة رجل هامدة بغرفته التي يكتريها بحي الأمل بالجماعة الترابية الوطية، والذي كان قيد حياته يبيع السجائر بالتقسيط في الشارع العام.

وتعود تفاصيل العثور على جثة الضحية، بعدما لاحظ جيران الهالك غيابه عن الأنظار، مما إستدعى إخبار عون سلطة المكلف بالحي المذكور، و الذي قام بإبلاغ رؤسائه وكذا مصالح الدرك الملكي الترابي بالجماعة الترابية الوطية التابعة لإقليم طانطان التي إنتقلت إلى عنوان الغرفة التي يقطن بها.

فور علمها، إنتقلت كل من السلطة المحلية، والدرك الملكي إلى مكان الحادث لأجل فتح تحقيق في الموضوع، كما تم نقل الهالك عبر سيارة نقل الاموات،التابعة للمصالح الجماعية الى مستودع الاموات بطانطان في إنتظار إحالته على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

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