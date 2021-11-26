Migrants arrive at the port in the Tunisian town of Ben Guerdane, some 40 kilometres west of the Libyan border, following their rescue by Tunisia's coastguard and navy after their vessel overturned off Libya, on June 10, 2015. 354 migrants were rescued from two boats which broke down as they headed from Libya to Italy, the Red Crescent and an AFP correspondent said. AFP PHOTO / FETHI NASRI (Photo credit should read FETHI NASRI/AFP via Getty Images)

إيقاف 230 مهاجرا سريا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالعيون وطرفاية

2021-11-26 / 8:51 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى السلطات المحلية، أنه تم توقيف حوالي 230 مهاجرا سريا، أمس الخميس، بمدينتي العيون وطرفاية ، وكلهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا متوجهين نحو جزر الكناري.

وهكذا، فقد تمكنت البحرية الملكية، مساء أمس الخميس، من إنقاذ قارب مطاطي بعرض مياه البحر وعلى متنه 59 مهاجرا سريا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد ضمنهم جثة مواطن سنغالي، و8 نساء وقاصرين اثنين.

وحسب المصدر ذاته، فقد تمكنت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في نفس اليوم، بالقرب من قرية الصيد امكوريو ( إقليم طرفاية) من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري، شملت 120 مرشحا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وإيقاف 30 منهم.

كما تم يوم الخميس بالقرب من مدينة العيون، اعتراض سيارتين على متنهما 16 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم اقتياد هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا يحاولون الهجرة إلى إسبانيا، المقاطعة الأمنية القريبة من إجل إجراء تحقيق في الموضوع.

وبمدينة العيون، تم ايقاف 35 شخصا كانوا يستعدون للابحار.

يذكر أنه تم توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بجهة العيون الساقية الحمراء ، وذلك بفضل تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية، والسلطات المحلية

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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