الشرطة التونسية تطلق النار على رجل قرب وزارة الداخلية

هبة بريس _ وكالات

ذكر شهود عيان أن الشرطة التونسية أطلقت النار على رجل قرب وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة أطلقت النار عندما حاول الرجل اقتحام مبنى الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية “لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن”.

وأظهر فيديو لم تتثبت رويترز من صحته رجال شرطة يطلقون النار في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقال شهود إن الشرطة كانت تركض وراء المهاجم قبل أن تطلق النار عليه.

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