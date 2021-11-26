صحيفة إسرائيلية تكشف أسماء الدول العربية التي اقتنت برنامح “بيغاسوس”

2021-11-26 / 7:31 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة الأنباء العالمية رويترز نقلا عن الصحيفة الإسرائيلية “كالكاليست” ان 3 بلدان عربية اقتنت برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي المتخصص في التجسس الرقمي.

وحسب ذات المصدر الإسرائيلي، فإن البلدان العربية التي تم الكشف عنها، هي المغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة،

الى ذلك ؛ يعرف أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قررت مؤخرا تقليص صادراتها من هذا البرنامج الذي تصنعه مجموعة NSO إلى هذه البلدن بسبب الجدل الذي أثارته، نافية أن يكون قد تم استخدامه بطرق غير قانونية.

 

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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