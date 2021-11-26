الصحة العالمية” لا تنصح بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة, أنها لا تنصح الدول في الوقت الحالي, بفرض قيود على السفر بسبب اكتشاف المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها بعدما رصدت في جنوب إفريقيا

وكرر كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية, خلال مؤتمر صحافي دوري لوكالات الأمم المتحدة الموقف الرسمي لمنظمة الصحة العالمية الذي توصي فيه الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر ، مشيراً إلى أنه وفي المرحلة الراهنة لا تنصح المنظمة بفرض قيود على السفر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0