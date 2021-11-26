تتويج مشاريع مستفيدة من مواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب

2021-11-26 / 6:17 مساءً
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هبة بريس _ اقتصاد

تم تتويج ثمانية مشاريع مستفيدة مـن مواكبة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عبر فرعيها المتخصصين مؤسسة “أرضي” للقروض الصغرى و”جمعيـة الإسماعيلية”، وذلك خلال حفل الدورة الثامنة للجائزة الوطنية لأصحاب المشاريع الصغـرى الذي نظم مؤخرا بفاس.

وأوضح بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن هذه الدورة عرفت تتويج 31 فائزا، من بينهم 8 مستفيدين، ضمنهم 5 نساء، استفادوا من مواكبة الفرعين المتخصصيـن في مجال القروض الصغرى التابعين للمجموعة، من أجل تجسيد وتطوير مشاريعهم في قطاعات تربية الدواجن والأرانب ومجموعة من الأنشطة الخدماتية (حياكة، كهرباء، مكتبات…).

وتهدف هذه التظاهرة التي نظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية بشراكة مع الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، إلى تشجيع ودعم المستفيدين من القروض الصغرى الذين نجحوا في إنجاز وتنمية مشاريع مدرة للدخل.

وأفاد البلاغ بأن زبناء مؤسسة “أرضي” وجمعية الإسماعيلية فازوا بالجائزة الخاصة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، وجائزة القروض الصغرى للشباب، وجائزة القروض الصغرى للنساء، والجائزة التشجيعية.

وتأتي هذه الجوائز ، حسب البلاغ، لتكافئ التجارب الناجحة لحاملي المشاريع في مجال إحداث المقاولات الصغرى، كما تأتي تتويجا لجهود كل من مؤسسة “أرضي” وجمعية الإسماعيلية مـن أجل تطوير ريادة الأعمال وتشجيع ودعم المقاولات الصغرى ومواكبـة القرب التي توفرانها لحاملي المشاريع

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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