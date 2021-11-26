العرائش.. توقيف 3 إسبانيين وفرنسي وحجز طنين من مخدر الشيرا

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، كانت تقوم بدورية في عرض ساحل العرائش، تمكنت صباح اليوم الجمعة، من إحباط عملية لتهريب المخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدة خفر السواحل تمكنت عقب مطاردة لزورق، من منع هذا الأخير من استرجاع 47 حزمة من المخدرات.

وأضاف أن هذه العملية مكنت من توقيف ثلاثة جانحين إسبانيين وفرنسي، وحجز حوالي طنين من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى المعدّات المستعملة.

وأكد المصدر ذاته أنه تم نقل المشتبه فيهم والمعدّات والشحنة المحجوزة إلى ميناء العرائش، حيث تم تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الاجراءات الجاري بها العمل.

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