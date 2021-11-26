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المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من جنوب افريقيا

2021-11-26 / 3:12 مساءً
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هبة بريس

قررت السلطات المغربية منع أي مسافر قادم من جنوب إفريقيا من ولوج التراب الوطني وفق ما أفادت به اللجنة بين الوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد-19.

وأوضح بلاغ للجنة صدر اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير المتخذة للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19 ، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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