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المغرب في صدارة الدول الإفريقية التي حصلت على لقاح كورونا

2021-11-26 / 2:52 مساءً
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هبة بريس

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المغرب ما زال في صدارة الدول الإفريقية التي حصلت ووظفت أكبر قدر من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 وكذلك من حيث عدد المطعمين.

وحسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية التابع للاتحاد الإفريقي، فقد حصلت الدول الإفريقية على 403 ملايين من جرعات لقاح فيروس كوفيد-19.

وذكر المركز أن المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وتونس حصلت على أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كوفيد-19، وسجلت أكبر نسبة تطعيم في صفوف مواطنيها.

وإلى حدود أمس الخميس، سجلت القارة الإفريقية 8 ملايين و614 ألف و525 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، و222 ألف 254 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 8 ملايين و60 ألف و459 حالة، حسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها دائما.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. داكشي علاش الوزير قلت الصحة بغ اكمل و افرض على الناس الجواز التلقيح وعلاش ما يعطيو اللقاحات اللي بقاو لدوال الفقيرة .

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