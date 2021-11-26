المغرب في صدارة الدول الإفريقية التي حصلت على لقاح كورونا

هبة بريس

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المغرب ما زال في صدارة الدول الإفريقية التي حصلت ووظفت أكبر قدر من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 وكذلك من حيث عدد المطعمين.

وحسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية التابع للاتحاد الإفريقي، فقد حصلت الدول الإفريقية على 403 ملايين من جرعات لقاح فيروس كوفيد-19.

وذكر المركز أن المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وتونس حصلت على أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كوفيد-19، وسجلت أكبر نسبة تطعيم في صفوف مواطنيها.

وإلى حدود أمس الخميس، سجلت القارة الإفريقية 8 ملايين و614 ألف و525 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19، و222 ألف 254 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء 8 ملايين و60 ألف و459 حالة، حسب المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها دائما.

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