برشيد.. تحقيقات حول وفاة شخص بعد أخذه للجرعة الثالثة

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن النيابة العامة بسطات دخلت على خط وفاة شخص (59 سنة) قادم من مدينة برشيد قيل أن وفاته جاءت مباشرة بعد أخذه للجرعة الثالثة.

وأضافت مصادرنا، أن الهالك الذي نقل على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الإسعافات الأولية، توفي بعدها ليتم إحالة جثته على مستودع الأموات في انتظار عرضها على طبيب التشريح.

هذا وتبقى التقارير التي من المرجح أن تفرج عنها الهيئة الطبية المختصة تحت اشراف النيابة العامة كفيلة للكشف عن الأسباب الرئيسية للوفاة.

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