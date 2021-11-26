الفيفا والكاف تشكران المغرب على استضافة المنتخبات الافريقية

2021-11-26 / 1:18 مساءً
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هبة بريس

تلقى المغرب الإشادة والإمتنان من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي ” الكاف ” على إستضافته لمباريات تصفيات كأس العالم لمجموعة من المنتخبات الإفريقية.

وجاء في بيان الشكر والإمتنان للمملكة المغربية التي فتحت أبوابها لكل الأشقاء الأفارقة الذين وجدوا صعوبة كبيرة في إستضافة مبارياتهم لغياب المعايير الدولية في ملاعبهم التي لم تكن جاهزة.

وكانت المملكة المغربية مسرحا للعديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حيث لجأت الجامعات الإفريقية للمغرب لوجود ملاعب ذات مواصفات عالمية، ما خلف إرتياحا كبيرا من لدن الأشقاء الأفارقة الذين وجدوا كل الترحاب وأيضا الظروف الجيدة في إجراء مبارياتهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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