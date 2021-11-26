بعد طنجة .. مجهول يقتحم وكالة لتحويل الاموال بتطوان ويعتدي على مستخدم

هبة بريس - مكتب طنجة

تعرض مستخدم بوكالة لتحويل الأموال بمدينة تطوان ، صباح اليوم الجمعة 26 نونبر ، لاعتداء من قبل مجهول قبل أن يفر الى وجهة مجهولة .

وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع فان شخصين يرتديان قبعات وكمامات واقية ولج أحدهما وكالة تحويل الاموال الواقعة بالقرب من منطقة “الحمامة” وقام بالاعتداء على مستخدم الوكالة متعمدا تخريبها بعد ان تمكن من سرقة مبلغ مالي .

وانتقلت على وجه السرعة عناصر الامن الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد هوية الفاعلين .

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