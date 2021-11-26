بني ملال : حملة طبية تطوعية للجراحات المتخصصة للغدة الدرقية

هبة بريس الرباط

تنطلق يوم السبت 27 نوفمبر 2021 الحملة الطبية التطوعية للجراحات المتخصصة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك في مقر المركز الاستشفائي الإقليمي بمدينة بني ملال.

وأفاد بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن هذه الحملة التي يشارك فيها (15) طبيباً وتستغرق 8 أيام، تهدف إلى اجراء 75 عملية جراحية للغدة الدرقية للأشخاص البالغين المنتمين للأسر المغربية ذات الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج.

وتندرج هذه الحملة الطبية في سياق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وانطلاقًا من واجب المملكة العربية السعودية الإنساني في التخفيف من آلام المرضى والرفع من معاناة أسرهم.

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