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الرباط : مقاول يقاضي ”عون سلطة وقائد بسبب تهشيم زجاج سيارته وسرقة هاتفه“

2021-11-26 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قدم ممثل قانوني لشركة خاصة يقع مقرها بالرباط شكاية مستعجلة لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، تتعلق بالسرقة بالعنف ضد عون سلطة بالملحقة الإدارية الدائرة رقم 18 بحي النهضة والقائد بنفس الدائرة.

وفي تفاصيل الشكاية، حسب نسخة توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منها، فإن المشتكي قد ركن سيارته التي تعود للشركة التي يعمل فيها، بالشارع العام العام بحي النهضة2، ليقدم المشتكى بهما، على تكسير زجاج السيارة وبابها، وسرقة السلع الموجودة بها وهاتف ذكي، قبل أن يغادرا المكان.

وأضاف المشتكي، أنه لما توجه لمقر القيادة قصد استعادة هاتفه النقال الذي يحتوي على العديد من أوقامه الشخصية وأرقام عدد من عملائه التجاريين والشركات داخل وخارج أرض الوطن، تفاجأ بالتهجم عليه من طرف المعني بالأمر وإطلاق السباب والقذف في حقه، وإخباره بأن الهاتف قد سلم لقائد المقاطعة والتي بدورها سلمته للمحكمة، بحجة ارتكاب مخالفات في البناء.

وطالب الممثل القانوني للشركة بمعاقبة المشتكى بهما وفق القوانين الجاري بها العمل، وترتيب الجزاءات القانونية، وإرجاع الهاتف والمسروقات إليه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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