لماذا يصلح التلقيح والحدود تغلق ؟
أعلنت السلطات المغربية، أمس الخميس، تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وفرنسا حتى إشعار آخر.
وذكرت السلطات أن قرار تعليق الرحلات سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 26 نونبر، قبل أن تعلن تأجيله إلى يوم الأحد.
قرار تعليق الرحلات بين فرنسا والمغرب، آثار استياء عدد من المغاربة خاصة المقيمين بالدولة الفرنسية، أو الذين تضطرهم أسباب وأغراض قاهرة “الدراسة، العمل، العلاج”، للتنقل بين البلدين بشكل متواصل.
وحول أسباب هذا القرار، أرجحت مصادر خاصة، أن ظهور الموجة الخامسة بفرنسا وارتفاع الإصابات بكورونا، وراء هذا الإجراء الجديد والمفاجئ.
قرار تعليق الرحلات، دفع بعدد من النشطاء إلى التساؤل حول الجدوى والهدف من تلقي لقاح كورونا بجرعات متتالية، مقابل تشديد الإجراءات وتقييد التحركات.
واعتبر عدد من النشطاء أن القرار المذكور، لا يشجع المواطنين على التوجه الى مراكز التلقيح لتلقي جرعاتهم، التي تؤكد الجهات المعنية أنها ستمكنهم من عودتهم لحياتهم الطبيعية وتنقلهم بكل حرية.
وطالب عدد من النشطاء الجهات المعنية الى التراجع عن القرار المذكور، لافتين أن السلطات تفرض إجراءات احترازية كافية “شهادة التلقيح – اختبار الكشف عن الفيروس” لضمان تنقل الأشخاص بين البلدين المذكورين.
2 تعليقات
كنت هذا الصباح في إحدى المصحات(في بروكسيل) رفقة ابنتي ذي الاحدى عشر عاما وقد كنت في صالة الانتظار مع وضعي للكمامة لكني كنت في بعض الأحيان ازيلها عن انفي لاني مصاب بالربو واكاد اختنق مع العلم اني ملقح بجرعتين وقريبا سوف القح بالثالثة واصبت في شهر شتنبر بمرض الكوفيد لكن إحدى الممرضات لاحظت ان كمامتي ليست مضوعة على انفي وقد نهرتني لكني رددت عليها باني ملقح فقالت لي مايهمني هو أن تضع الكمامة او سانادي على الشرطة اريهم فيديوا المراقبة وسوف تؤدي غرامة 600€ وعقوبة سجنية وصارت ثاءرتي وانسحبت حتى انهت بنتي موعدها الطبيب وخرجنا.وكانت الممرضة صارمة معي ومع الآخرين.هذا هو ردي على لماذا التلقيح والحدود مغلقة. بعض وسائل الإعلام المغربية وبعض الفيديوهات تحرض الشعب ضد الدولة وتقول لهم ان المغاربة وحدهم من دون دول العالم هم الملتزمين بالتلقيح ووضع الكمامات والحقيقة غير ذلك.
الكوفيد-19 و الفيروس هو هو لان اللقاح لا يقي و لا يشفي وعارفين انه بدون مفعول والان يقولون انهناك متحور جديد للفيروس لا يوجد اي المتحورة الجديدة كوفيد 19 مثلا هنا في اسبانيا 90 % الناس المللقحين و ارتفاع في الاصابات بين الناس الملقحين الوفيات و هد اللقاح انه تجارة فقط لا يوجد لا دلتا و لا و لا و لا انه الفيروس الوحيد خرج من المختبرات الامركية و العراف بيل جيت في سنة 2015عارف ان هد الفيروس سينتشر في سنة 2020 و هد اللقاح انه الفيروس الحقيقي لان الملقح ينشر الفيروس بين الناس الغير الملقحين هد من افعالهم و تجارتهم .