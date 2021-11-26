مرض خطير في مليلية المحتلة والسلطات تتخذ إجراءات مشددة

هبة بريس - وكالات

أعلنت مدينة مليلية المحتلة، عن حالة تأهب من المستوى الأول، بسبب داء الكلب.

وحسب وسائل إعلام، فتشمل الإجراءات منع المواطنين من أي اتصال جسدي مع الحيوانات الضالة،.

ووفقا لوزارة السياسات الاجتماعية والصحة العامة ورعاية الحيوان، فقد ظهرت حالتين من داء الكلب في مليلية، تم تشخيصهما في المختبر المرجعي الوطني لمعهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد، ليتم اتخاذ قرار العمل على تنفيذ خطة طوارئ لمكافحة الداء بين الحيوانات الأليفة في المدينة.

والإجراء الأول الذي اتخذته المنطقة، هو الإشارة إلى أن أي حيوان عدواني معرض للإصابة بداء الكلب موجود داخل المدينة “سيعتبر حالة محتملة، وفي أي حال يجب أن تكون المراقبة الوبائية شديدة”، وبهذا المعنى، فقد ثبت أن “البدء العاجل لخدمة إزالة هذه الحيوانات”، سيتم تنفيذه في كل مناطق المدينة.

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