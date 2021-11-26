برلمانيون أوروبيون يشيدون بجهود المغرب في مجال الديمقراطية

2021-11-26 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أشاد أعضاء بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الخميس في روما، بجهود المغرب في مجال الديمقراطية.

وقال رئيس المجموعة السياسية الأولى بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ألكسندر بوسيج، عقب تقديم تقرير اللجنة المتخصصة التابعة لهذه الهيئة، المكلفة بمراقبة انتخابات 2021، “أهنئ المملكة المغربية على بلورتها لمختلف الآليات الكفيلة بتعزيز قيم الديمقراطية”.

وقال عضو مجلس الشيوخ البولوني إن “المغرب حليف مهم بالنسبة لنا”، معربا عن أمله في أن تظل المملكة التي تضطلع بدور جوهري في استقرار أوروبا، فاعلا رئيسيا في التعاون مع إفريقيا.

من جانبها، أشادت رئيسة الوفد الفرنسي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نيكول تريس، بمظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في المسلسل الديمقراطي، مذكرة بمناخ الشفافية الذي جرت فيه الانتخابات الأخيرة.

وجرى تقديم تقرير المراقبين الأوروبيين من طرف عضو مجلس الشيوخ الإسباني، أنطونيو غوتيريز ليمونيس، عضو اللجنة المتخصصة، وذلك أمام اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وبحسب هذه الوثيقة، فإن إجراء الانتخابات كما كان مبرمجا، في سياق الوباء، يشهد على التزام المغرب بمواصلة مساره الديمقراطي وفقا لأعلى معايير الديمقراطية ودولة القانون.

وأكد المراقبون الأوروبيون في التقرير، أن الجهود التي تبذلها الدولة المغربية من أجل تحفيز مشاركة أوسع، أكثر شمولا وتمثيلية، تستحق التقدير.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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