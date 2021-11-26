3.6 مليون مسجد حول العالم بواقع مسجد لكل 500 مسلم

هبة بريس

كشف مشاركون في المؤتمر الدولي للفن الإسلامي الذي تحتضنه الظهران (شرق السعودية)، أن عدد المساجد حول العالم يبلغ نحو 3.6 مليون مسجد، ما يمثل مسجدا واحدا لكل 500 مسلم.

وقال مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عبد الله الراشد، إن هذه المساجد، التي “تعد جزءا لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا”، تشكل العنصر الأساس والرئيسي في مختلف المجتمعات والمدن العربية والإسلامية، ولا سيما أنها تمثل رموزا بصرية للمدن والبلدان العربية والعالمية، مشيرا إلى أن المساجد تلعب دورا هاما في بناء الأجيال، لتأثيرها في حياتهم شكلا ومضمونا بأبعاد ثقافية واجتماعية مختلفة.

وكشف عن إطلاق تحدي “مسجد المستقبل” لطلاب الجامعات؛ حيث سيتم الإعلان عنه الشهر المقبل، مبرزا أن “التحدي سيكون فرصة لكي نرى مساجد المستقبل في أعين الشباب؛ لتحفيز التفكير الإبداعي، والرغبة في الحصول على مخرجات تمثل نماذج ممكنة لمستقبل المساجد”.

ويبحث المؤتمر، الذي ينظم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “المسجد… إبداع القطع والشكل والوظيفة”، عناصر الفن المعماري والقطع الأثرية للمساجد وتطورها عبر الأزمان، وذلك بمشاركة مختصين بالفن الإسلامي والمعماري.

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