فاس…وفد من 21 دول افريقية يزور المركز الرقمي المندمج للتلقيح ضد كورونا

هبة بريس – فاس

قام وفد رفيع المستوى من الدول الافريقية الصديقة، بزيارة دراسية لمركز التلقيح ضد كوفيد 19 الرقمي المندمج قاعة الحاج ادريس ابن زاكور بالعاصمة العلمية للمملكة فاس.

وأفاد بلاغ للمديريةالجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، أن الوفد متكون من مسؤولين رفيعي المستوى من 21 دول افريقية شقيقة و صديقة، قام بزيارة المركز المذكور ، وذلك وفق برنامج الدورة التدريبية التي ينظمها معهد باستور بالدار البيضاء، لفائدة مهنيي الصحة لهاته البلدان بعدما تم تعيينهم من طرف مفوضية الاتحاد الافريقي كمركز للتلقيح ضد كوفيد19، وايضا لأجل الوقوف على تجربة المملكة المغربية الرائدة في مجال التلقيح ضد الفيروس الجائحة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، وكذا دور كافة المتدخلين في ضمان نجاح هذا الورش الهام في القضاء على الوباء.

وتندرج زيارة الوفد يضيف بلاغ المديرية السالفة الذكر، والمتكون من مسؤولين، ومسييرين لبرامج التلقيح، في إطار برنامج التعاون وتبادل الخبرات.

وأشار البلاغ ذاته، أن الوفد تمكن من التعرف عن أقوى المحطات التي عرفتها جهة فاس مكناس خلال جائحة كوفيد 19،سيما حملة التلقيح من خلال تنزيل استراتجية وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية على صعيد جهة فاس مكناس، من خلال عرض تفصيلي.

وبعد ذلك يضيف البلاغ نفسه، أن الوفد قام بزيارة لأروقة المركز المذكور للوقوف عن كثب على حسن سير عملية التلقيح، ومدى انخراط المستفيدين و تعبئة الأطر الساهرة عليه.

يذكر، أن المركز الرقمي المندمج للتلقيح قاعة ابن زاكور يعد رابع مركز رقمي على الصعيد الوطني انشأ على مساحة 1100م مربع بطاقة استعابية تصل الى 5000مستفيد في اليوم، ويعد قيمة مضافة و خطوة هامة لتسريع وتيرة التلقيح ضد كوفيد 19

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