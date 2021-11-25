المغرب واسرائيل
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الكشف عن أولى الأسلحة التي يعتزم المغرب الحصول عليها من إسرائيل

2021-11-25 / 8:50 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت الإذاعة الرسمية بإسرائيل kan، ان المغرب يود الحصول على أسلحة من صنع إسرائيلي، ويتعلق الأمر بطائرات بدون طيار، وأنظمة مضادة للصواريخ، إضافة إلى تحديث بعض طائراته المقاتلة بتقنيات إسرائيلية وفق ما جاء على لسان الإذاعة الإسرائيلية.

وحسب ذات المصدر ; فالمغرب مصمم الحصول على الأسلحة المتطورة التي تعمل بالتقنيات عن بعد، نظرا لكونها تُقلل من الخسائر البشرية خلال النزاعات والحروب، إضافة إلى كونها أكثر فعالية ودقة في عمليات ضرب الأهداف.

وقعت المغرب اتفاقية مع إسرائيل، الخميس، لشراء مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد قالت : “في إطار زيارته للمغرب، وقّع وزير الدفاع بيني غانتس والوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، مذكرة تفاهم دفاعية رائدة”.

وأضافت: “توفر الاتفاقية إطارًا صلبًا يُضفي الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية بين البلدين، ويضع أساسًا يدعم أي تعاون في المستقبل”.

وتابعت : “ستُمكن الاتفاقية المؤسسات الدفاعية في كلا البلدين من التمتع بتعاون متزايد في مجالات: الاستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري وغير ذلك”.

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن الاتفاق “يمثل خطوة مهمة في تعميق العلاقات بين إسرائيل والمملكة المغربية، اللتين تستفيدان بالفعل من زيادة التعاون الاقتصادي، والسياحة الثنائية، والعلاقات الشعبية الدافئة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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