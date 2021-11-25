سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء

2021-11-25 / 7:25 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط ، أول أمس الثلاثاء، السفير المكلف بملف مكافحة الإرهاب الجنرال ماجور روجيه نوبل مصحوبا بسفير بلاده بالمغرب ومسؤولين آخرين بالسفارة الأسترالية.

وقد شكل هذا اللقاء الذي ترأسه السيد ” عبد الواحد جمالي الادريسي ” المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وحضره كل من رئيس القطب الإقتصادي ورئيس القطب الإجتماعي بالمؤسسة فرصة للتواصل والتعريف بالدور الفعال لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في مجال إعادة إدماج نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بمن فيهم الذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد تم استعراض عمل المؤسسة وكافة الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة خاصة في مرحلة ما بعد الإفراج بما في ذلك السعي الى إدماجهم في النسيج الإقتصادي ناهيك عن تقديم خدمات لأفراد أسرهم تعزيزا لمكانتهم في خريطة النسيج المجتمعي.

وقد تميزت مداخلة الضيوف بتثمين تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، خاصة ما يتعلق بالصحة النفسية، لفئة المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

واعتبر الطرفان هذه الزيارة مناسبة للمزيد من التعاون وتبادل الخبرات الرائدة والممارسات الفضلى بينهما في المجال

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

2021-11-25 / 8:17 مساءً
Photo of استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر المقبل

استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر…

2021-11-25 / 7:49 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف ضد النساء منذ بداية 2021

مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف…

2021-11-25 / 7:17 مساءً
Photo of ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات احتجاجية بعدد من المدن

ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات…

2021-11-25 / 7:03 مساءً
Photo of غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب بمتحور ” الوهم “

غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب…

2021-11-25 / 6:32 مساءً
Photo of المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

2021-11-25 / 5:50 مساءً
Photo of “صيادلة المغرب” يكذبون آيت الطالب: “لم تستقبلنا”

“صيادلة المغرب” يكذبون آيت الطالب: “لم تستقبلنا”

2021-11-25 / 5:20 مساءً
Photo of تسجيل 115 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 115 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-11-25 / 4:25 مساءً
Photo of نتائج مباراة توظيف مفتشي الشغل تخلف استياء بين صفوف موظفي إدارة التامك

نتائج مباراة توظيف مفتشي الشغل تخلف استياء بين صفوف…

2021-11-25 / 4:02 مساءً
Photo of الحماية الاجتماعية.. المصادقة على مرسوم تطبيقي يتعلق ببعض الفئات المهنية

الحماية الاجتماعية.. المصادقة على مرسوم تطبيقي يتعلق ببعض الفئات…

2021-11-25 / 3:45 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق