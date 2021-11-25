سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط ، أول أمس الثلاثاء، السفير المكلف بملف مكافحة الإرهاب الجنرال ماجور روجيه نوبل مصحوبا بسفير بلاده بالمغرب ومسؤولين آخرين بالسفارة الأسترالية.

وقد شكل هذا اللقاء الذي ترأسه السيد ” عبد الواحد جمالي الادريسي ” المنسق العام لمصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وحضره كل من رئيس القطب الإقتصادي ورئيس القطب الإجتماعي بالمؤسسة فرصة للتواصل والتعريف بالدور الفعال لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في مجال إعادة إدماج نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بمن فيهم الذين سبق وأدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقد تم استعراض عمل المؤسسة وكافة الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة خاصة في مرحلة ما بعد الإفراج بما في ذلك السعي الى إدماجهم في النسيج الإقتصادي ناهيك عن تقديم خدمات لأفراد أسرهم تعزيزا لمكانتهم في خريطة النسيج المجتمعي.

وقد تميزت مداخلة الضيوف بتثمين تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، خاصة ما يتعلق بالصحة النفسية، لفئة المدانين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

واعتبر الطرفان هذه الزيارة مناسبة للمزيد من التعاون وتبادل الخبرات الرائدة والممارسات الفضلى بينهما في المجال

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0