ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات احتجاجية بعدد من المدن

2021-11-25 / 7:03 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جدد الطلبة رفضهم الشروط الإقصائية التي اعتمدتها الوزارة كشرط لاجتياز مباريات التعليم باعتبارها ” خطوة تمييزية ولا تحقق مبدأ تكافؤ افرص”

وردا على تصريحات بنموسى على القناة الثانية خرج المئات من الطلبة في وقفات احتجاجية، اليوم الخميس، في عدد من المدن المغربية.

وشهدت مدن تطوان، فاس والحسيمة وأماكن أخرى مظاهرات طلابية تنديدية بالقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

هذا واستغربت عدد من الوجوه الحقوقية والهيئات السياسية والصحافية إقدام بنموسى على اتخاذ قرار مثير للجدل بحجم اشتراط عدم تجاوز ثلاثين سنة لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية لأكاديميات التعليم.

،شبكات التواصل االاجتماعي أيضا غغصت بدورها بالتدوينات الغاضبة والمنددة، بل تعالت أيضا الدعوات لتنظيم إنزالات بجميع الأكاديميات الجهوية ،في معركة حياة أو موت كما سموها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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