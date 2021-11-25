مديرية التعليم بتطوان… أخصائيو الدعم النفسي والاجتماعي قيمة مضافة نوعية للمنظومة التربوية

هبة بريس _ تطوان

تحت شعار من أجل مدرسة تربوية حاضنة، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، يومه الخميس 25 نونبر 2021 البرنامج التربوي الاقليمي “مواكبة” للدعم الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية ، تحت شعار “من أجل مؤسسة تربوية حاضنة ” .

ويهدف البرنامج حسب المدير الإقليمي للتعليم بتطوان الى تفعيل خلايا الإنصات والمواكبة والارتقاء بأدائها في مجال محاربة العنف بالوسط المدرسي، وكذا التكفل النفسي والاجتماعي بالتلاميذ في وضعية صعبة .

كما يهدف البرنامج، الذي سيسهر على بلورته أطر الدعم الاجتماعي التابعين للمديرية الاقليمية للتربية الوطنية والمسعفات الاجتماعيات التابعات لمندوبية التعاون الوطني و الجمعيات التربوية المهتمة بالشأن التربوي والتعليمي، الى تقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين وجعل مشروع المؤسسة التربوية مشروعا حاضنا ودامجا لكافة التلاميذ .

وستعمل الأطر المشرفة على تنزيل البرنامج على مواكبة التلاميذ في وضعية هشة بالخصوص، والتلاميذ الذين لهم مشاكل تحول دون اندماجهم في الفضاء المدرسي عامة ، وتقديم نصائح لتوسيع ثقافتهم في المجال الصحي.

كما سيواكب المشرفون على البرنامج التلاميذ من أجل محاربة الظواهر والسلوكيات السلبية، وتحفيزهم على الاستمرار في الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي اعتمادا على معطيات علمية.

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