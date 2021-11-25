مديرية التعليم بتطوان… أخصائيو الدعم النفسي والاجتماعي قيمة مضافة نوعية للمنظومة التربوية

2021-11-25 / 6:42 مساءً
1
هبة بريس _ تطوان

تحت شعار من أجل مدرسة تربوية حاضنة، أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، يومه الخميس 25 نونبر 2021 البرنامج التربوي الاقليمي “مواكبة” للدعم الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات التعليمية ، تحت شعار “من أجل مؤسسة تربوية حاضنة ” .

ويهدف البرنامج حسب المدير الإقليمي للتعليم بتطوان الى تفعيل خلايا الإنصات والمواكبة والارتقاء بأدائها في مجال محاربة العنف بالوسط المدرسي، وكذا التكفل النفسي والاجتماعي بالتلاميذ في وضعية صعبة .

كما يهدف البرنامج، الذي سيسهر على بلورته أطر الدعم الاجتماعي التابعين للمديرية الاقليمية للتربية الوطنية والمسعفات الاجتماعيات التابعات لمندوبية التعاون الوطني و الجمعيات التربوية المهتمة بالشأن التربوي والتعليمي، الى تقاسم الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين وجعل مشروع المؤسسة التربوية مشروعا حاضنا ودامجا لكافة التلاميذ .

وستعمل الأطر المشرفة على تنزيل البرنامج على مواكبة التلاميذ في وضعية هشة بالخصوص، والتلاميذ الذين لهم مشاكل تحول دون اندماجهم في الفضاء المدرسي عامة ، وتقديم نصائح لتوسيع ثقافتهم في المجال الصحي.

كما سيواكب المشرفون على البرنامج التلاميذ من أجل محاربة الظواهر والسلوكيات السلبية، وتحفيزهم على الاستمرار في الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي اعتمادا على معطيات علمية.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ريان “لهبة بريس” : المعايير الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات ستحقق الطفرة المنشودة للقطاع (فيديو)

ريان “لهبة بريس” : المعايير الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات…

2021-11-29 / 7:26 مساءً
Photo of وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

وزارة بنموسى تلغي فروض المراقبة الموحدة

2021-11-29 / 1:54 مساءً
Photo of أكادير: طلاب جامعة إبن زهر يحتجون على قرار تحديد سن الولوج لمهنة التعليم

أكادير: طلاب جامعة إبن زهر يحتجون على قرار تحديد…

2021-11-29 / 12:29 مساءً
Photo of المدير الإقليمي للتعليم بمديونة.. تطوير المنظومة التعليمية رهين بضخ دماء شبابية بكفاءات عالية

المدير الإقليمي للتعليم بمديونة.. تطوير المنظومة التعليمية رهين بضخ…

2021-11-29 / 11:35 صباحًا
Photo of فؤاد ارواضي: مهنة التدريس تتطلب الاستثمار في طاقات شابة ومتميزة قادرة على الإبداع والابتكار

فؤاد ارواضي: مهنة التدريس تتطلب الاستثمار في طاقات شابة…

2021-11-28 / 5:13 مساءً
Photo of المدير الاقليمي للتعليم بسطات: تسقيف السن هدفه جلب الشباب لمهنة التدريس

المدير الاقليمي للتعليم بسطات: تسقيف السن هدفه جلب الشباب…

2021-11-27 / 9:18 مساءً
Photo of أكادير : أساتذة جامعة إبن زهر يستعرضون أهم مشاكلهم ويطالبون تحرك رئيس الجامعة

أكادير : أساتذة جامعة إبن زهر يستعرضون أهم مشاكلهم…

2021-11-26 / 3:42 مساءً
Photo of الأساتذة ممنوعون من الدروس الخصوصية وعقوبات للمخالفين

الأساتذة ممنوعون من الدروس الخصوصية وعقوبات للمخالفين

2021-11-25 / 11:32 صباحًا
Photo of بنموسى: مباريات التعليم تعرف إقبالا كبيرا.. وشرط 30 سنة قانوني

بنموسى: مباريات التعليم تعرف إقبالا كبيرا.. وشرط 30 سنة…

2021-11-25 / 9:22 صباحًا
Photo of بنموسى في اجتماعه مع النقابات ..الانتقاء الأولي يروم تثمين المهنة

بنموسى في اجتماعه مع النقابات ..الانتقاء الأولي يروم تثمين…

2021-11-23 / 8:28 مساءً

تعليق واحد

  1. تجويد العرض المدرسي وسط فوضى النهب والسلب ملفات فساد وتزوير وخيانة الأمانة ميزانية وزارة التربية الوطنية من أجل الإصلاح سرقت آلاف المليارات مخطط الاستعجالي نهبت وتتحدثون عن الإصلاح والتجويد خونة صندوق التقاعد كيصفر لن نكون طعم سهل لأن وشاهدنا الدراسية ارتوت بدماء آبائنا لن يستطيع أحد أن ينزع مني حقي في الشغل كمدرس فليدهب كل الوزراء الخونة إلى الجحيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق