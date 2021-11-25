غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب بمتحور ” الوهم “

2021-11-25 / 6:32 مساءً
1
هبة بريس _ عبد الله عياش

كالعادة ؛ عادت الجزائر لتخوض في ” الخدلقات و الأوهام ” بعد تعليقها الأخير حول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب والذي يعكس البنية السياسية لدولة اصبحت عاجزة عن تجويد شأنها الداخلي وبالتالي اصبحت تبحث في النوايا قبل الأفعال .

رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل قال الخميس، أن بلاده “هي المستهدفة” بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، حيث وقّع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني.

وقال قوجيل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن “الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مسار الجزائر”، مشددا على أن بلاده “هي المستهدفة” بالزيارة التي أجراها غانتس.

القول متاح طبعا ..لكن مجاراة اصلاحات الدول المجاورة بالحديث في كل صغيرة امر يثير التقزز على اعتبار ان الدول جميعها ماضية في بناء سيادتها وقوتها بكل الوسائل المتاحة .

والواضح ان الجزائر الشقيقة اصيبت بمتحور الوهم حيث ان الارقام تعكس رغبة الجزاىر في امتلاك العدة والعتاد لمواجهة كل طارئ متناسية ان للدول الأخرى حقها في التسلح بناء على قناعات و حقاىق وليس ..اوهام

والارقام تقول ان القوات البرية للجيش الجزائري تمتلك 2024 دبابة و7000 عربة مدرعة و324 مدفعا ذاتي الدفع و396 مدفعا ميدانيا و300 قاذفة صواريخ.

كما يمتلك الأسطول العسكري الجزائري 201 وحدة بحرية، بما في ذلك 8 فرقاطات و10 طرادات و8 غواصات و65 زورق دوريات وكاسحتي ألغام بحريتين.

وعلى الجانب الآخر، للمغرب قوة عسكرية قوامها 510 آلاف جندي، منهم 150 ألف جندي من قوات الاحتياط.

وحسب، غلوبال فاير، تملك القوات الجوية المغربية 249 طائرة مقاتلة، بما في ذلك 83 مقاتلة اعتراضية، و29 طائرة نقل عسكرية، و67 طائرة تدريب، و4 طائرات مهمة خاصة، وطائرتي إعادة تزويد بالوقود الجوي، و64 طائرة هليكوبتر.

ويضم الجيش المغربي قوة برية قوامها 3033 دبابة و8000 عربة مدرعة و510 مدفع ذاتي الدفع و156 مدفعا ميدانيا و144 قاذفة صواريخ.

ويتألف الأسطول العسكري المغربي من 121 وحدة بحرية، بما في ذلك 6 فرقاطات وقارب كورفيت، و22 زورق دورية.

الارقام اعلاه تبدو متقاربة وتقول ان الجزاىر ماضية في التسلح لا لشيء ؛ فقط لعرقلة الوحدة الترابية للمغرب ..

اما المغرب فهو ايضا يتسلح ..ليس لعرقلة وحدة الجزائر ولكن للدفاع عن ارضه ووحدته ..وشتان بين الهدفين ..

فعن اي استهداف تتحدث الجزائر ؟ وكيف استطاعت ان تتخيل ان المغرب يسعى لعرقلة نموها ويستهدفها وهي الأولى تكثف جهودها داخليا وخارجيا لعرقلة عجلة الإصلاح التي يشهد بها البعيد قبل القريب …انه الجنون

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of قرارات اغلاق الطيران بين الدول تنفر المغاربة من مواصلة عملية التلقيح

قرارات اغلاق الطيران بين الدول تنفر المغاربة من مواصلة…

2021-11-25 / 11:19 مساءً
Photo of المغرب يرجئ تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى غاية منتصف ليلة الأحد عوض الجمعة

المغرب يرجئ تعليق الرحلات الجوية المباشرة من فرنسا إلى…

2021-11-25 / 10:56 مساءً

بينها المغرب ..إسرائيل تقلص قائمة مشتري تقنياتها للأمن الإلكتروني

2021-11-25 / 10:07 مساءً
Photo of فاس…وفد من 21 دول افريقية يزور المركز الرقمي المندمج للتلقيح ضد كورونا

فاس…وفد من 21 دول افريقية يزور المركز الرقمي المندمج…

2021-11-25 / 9:37 مساءً
Photo of ” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

” أساتذة التعاقد “يصعدون ويعلنون برنامجهم الاحتجاجي

2021-11-25 / 8:17 مساءً
Photo of استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر المقبل

استئنافية الدار البيضاء تؤجل قضية الراضي واستيتو إلى دجنبر…

2021-11-25 / 7:49 مساءً
Photo of سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء

سفير استراليا يثمن تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج…

2021-11-25 / 7:25 مساءً
Photo of مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف ضد النساء منذ بداية 2021

مديرية الحموشي تسجل أزيد من 61 ألف قضية عنف…

2021-11-25 / 7:17 مساءً
Photo of ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات احتجاجية بعدد من المدن

ردا على تصريحات بنموسى.. الطلبة والمعطلون يخرجون في وقفات…

2021-11-25 / 7:03 مساءً
Photo of المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا

2021-11-25 / 5:50 مساءً

تعليق واحد

  1. الله الوطن الملك
    من طنجة الى الكويرة، الصحراء الشرقية جزءًا لا تجزأ من المملكة المغربية الشريفة. الى الأمام والكفاح مستمر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق