غاضتها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب ..الجزائر تصاب بمتحور ” الوهم “

هبة بريس _ عبد الله عياش

كالعادة ؛ عادت الجزائر لتخوض في ” الخدلقات و الأوهام ” بعد تعليقها الأخير حول زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب والذي يعكس البنية السياسية لدولة اصبحت عاجزة عن تجوييد شأنها الداخلي وبالتالي البحث في النوايا قبل الأفعال

رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل قال الخميس، أن بلاده “هي المستهدفة” بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، حيث وقّع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني.

وقال قوجيل في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، إن “الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مسار الجزائر”، مشددا على أن بلاده “هي المستهدفة” بالزيارة التي أجراها غانتس.

القول متاح طبعا ..لكن مجاراة اصلاحات الدول المجاورة بالحديث في كل صغيرة امر يثير التقزز على اعتبار ان الدول جميعها ماضية في بناء سيادتها وقوتها بكل الوسائل المتاحة .

والواضح ان الجزائر الشقيقة اصيبت بمتحور الوهم حيث ان الارقام تعكس رغبة الجزاىر في امتلاك العدة والعتاد لمواجهة كل طارى متناسية ان للدول الأخرى حقها في التسلح بناء على قناعات و حقاىق وليس ..اوهام

والارقام تقول ان القوات البرية للجيش الجزائري تمتلك 2024 دبابة و7000 عربة مدرعة و324 مدفعا ذاتي الدفع و396 مدفعا ميدانيا و300 قاذفة صواريخ.

كما يمتلك الأسطول العسكري الجزائري 201 وحدة بحرية، بما في ذلك 8 فرقاطات و10 طرادات و8 غواصات و65 زورق دوريات وكاسحتي ألغام بحريتين.

وعلى الجانب الآخر، للمغرب قوة عسكرية قوامها 510 آلاف جندي، منهم 150 ألف جندي من قوات الاحتياط.

وحسب، غلوبال فاير، تملك القوات الجوية المغربية 249 طائرة مقاتلة، بما في ذلك 83 مقاتلة اعتراضية، و29 طائرة نقل عسكرية، و67 طائرة تدريب، و4 طائرات مهمة خاصة، وطائرتي إعادة تزويد بالوقود الجوي، و64 طائرة هليكوبتر.

ويضم الجيش المغربي قوة برية قوامها 3033 دبابة و8000 عربة مدرعة و510 مدفع ذاتي الدفع و156 مدفعا ميدانيا و144 قاذفة صواريخ.

ويتألف الأسطول العسكري المغربي من 121 وحدة بحرية، بما في ذلك 6 فرقاطات وقارب كورفيت، و22 زورق دورية.

الارقام اعلاه تبدو متقاربة وهي بالتالي تقول ان الجزاىر ماضية في التسلح لا لشيء ؛ فقط لعرقلة الوحدة الترابية للمغرب ..

اما المغرب فهو ايضا يتسلح ..ليس لعرقلة وحدة الجزائر ولكن للدفاع عن ارضه ..وشتان بين الهدفين ..فعن اي استهداف تتحدث الجزائر ؟ وكيف استطاعت ان تتحدث عن رغبة المغرب في عرقلة نموها وهي الأولى تكثف جهودها داخليا وخارجيا لعرقلة عجلة الإصلاح التي يشهد بها البعيد قبل القريب …انه الجنون

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