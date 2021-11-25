سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد السفير الاذربيجاني “أوكتاي قربانوف” على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والاذربيجاني، داعيا إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بما يخدم السياسة العامة بين البلدين، مشيرا أن دولة أذربيجان حكومة وشعبا مع التوجهات العامة للمملكة المغربية وحقها في الدفاع عن كافة ترابها الوطني.

وأضاف السفير الأذربيجاني الذي كان يتحدث على هامش محاضرة ألقاها برحاب جامعة الحسن الأول بسطات بعنوان العلاقات بين المغرب وأذربيجان” الواقع والآفاق”، ( أضاف)أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تحكمها مواقف ثابتة وشجاعة من قبل المغرب بما في ذلك وقوفه التاريخي إلى جانب الشعب الأذربيجاني، وهي علاقة ماضية في تحسن كبير، ملمحا إلى امكانية فتح قنصلية لبلاده بأقاليمنا الجنوبية التي تبقى رهينة بمدى تطوير البعد الاقتصادي بين البلدين حسب قوله.

ومن جهتها، أكدت خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي تعزيزا للعلاقات المثينة بين البلدين، مبرزة دور الجامعة المغربية في الانفتاح على مختلف الثقافات لتطوير سبل البحث العلمي خدمة للطلبة الباحثين.

وأضافت الصافي، أن جامعة الحسن الاول بسطات تبقى فضاءا مفتوحا على كافة المتدخلين والفاعلين بغية تجويد العرض التربوي، وجعل من الطالب تلك الحلقة التي تتطلب تظافر الجهود من قبل الجميع للدفع به نحو تحقيق مستقبل علمي زاهر.

واغتنمت الصافي الفرصة، للتنويه بكافة مكونات جامعة الحسن الاول بسطات، متعهدة بتنظيم محاضرات وندوات علمية الهدف منها هو تكوين جيل واعد من طلبة البحث العلمي.

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