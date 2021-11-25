سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

2021-11-25 / 5:55 مساءً
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

شدد السفير الاذربيجاني “أوكتاي قربانوف” على عمق العلاقة الأخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والاذربيجاني، داعيا إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بما يخدم السياسة العامة بين البلدين، مشيرا أن دولة أذربيجان حكومة وشعبا مع التوجهات العامة للمملكة المغربية وحقها في الدفاع عن كافة ترابها الوطني.

وأضاف السفير الأذربيجاني الذي كان يتحدث على هامش محاضرة ألقاها برحاب جامعة الحسن الأول بسطات بعنوان العلاقات بين المغرب وأذربيجان” الواقع والآفاق”، ( أضاف)أن العلاقة بين البلدين هي علاقة تحكمها مواقف ثابتة وشجاعة من قبل المغرب بما في ذلك وقوفه التاريخي إلى جانب الشعب الأذربيجاني، وهي علاقة ماضية في تحسن كبير، ملمحا إلى امكانية فتح قنصلية لبلاده بأقاليمنا الجنوبية التي تبقى رهينة بمدى تطوير البعد الاقتصادي بين البلدين حسب قوله.

ومن جهتها، أكدت خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي تعزيزا للعلاقات المثينة بين البلدين، مبرزة دور الجامعة المغربية في الانفتاح على مختلف الثقافات لتطوير سبل البحث العلمي خدمة للطلبة الباحثين.

وأضافت الصافي، أن جامعة الحسن الاول بسطات تبقى فضاءا مفتوحا على كافة المتدخلين والفاعلين بغية تجويد العرض التربوي، وجعل من الطالب تلك الحلقة التي تتطلب تظافر الجهود من قبل الجميع للدفع به نحو تحقيق مستقبل علمي زاهر.

واغتنمت الصافي الفرصة، للتنويه بكافة مكونات جامعة الحسن الاول بسطات، متعهدة بتنظيم محاضرات وندوات علمية الهدف منها هو تكوين جيل واعد من طلبة البحث العلمي.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

2021-11-25 / 6:37 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

2021-11-25 / 4:48 مساءً
Photo of المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد آذانا صاغية من الأخيرة

المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد…

2021-11-25 / 4:13 مساءً
Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف بالقطاع العام”

بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف…

2021-11-25 / 3:13 مساءً
Photo of بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم”

بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في…

2021-11-25 / 2:55 مساءً
Photo of أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

2021-11-25 / 2:28 مساءً
Photo of مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان…

2021-11-25 / 1:19 مساءً
Photo of هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان

هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في…

2021-11-25 / 11:09 صباحًا
Photo of زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

2021-11-25 / 10:12 صباحًا
Photo of أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

2021-11-24 / 6:27 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق