المغرب يقرر تعليق رحلاته الجوية مع فرنسا
هبة بريس - الرباط
قررت السلطات المغربية، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين من وإلى فرنسا.
و سيدخل هذا القرارحيز التنفيذ ابتداء من 26 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا وتسعة وخمسين دقيقة، وذلك حتى إشعار آخر.
وحسب مصدر مطلع، فيرجح أن يكون قرار تعليق الرحلات مرتبط بالحالة الوبائية بفرنسا وارتفاع الاصابات بالفيروس.
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5 تعليقات
C’est incroyable du jour au lendemain fermeture de frontière franchement les gens commencent à en avoir Marre de ce comportement
هو تعليق لعائلاتاحمد ذخلت المغرب وتريد العودة !
الله ياخد فيهم الحق.
بكل صراحة الجالية المغربية بالخارج كانت تقتصد في الأكل والشرب والسكن الملبس من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب وساهمت كتيرا في الاقتصاد الوطني ولكن مع الأسف الشديد هده القرارات الفجاءية والغير مفهومة تضر بالجالية في الاغلاق السابق هناك عدد من مغاربة العالم فقدو عملهم وهناك أيضا من وجد اولاده في الشارع بسبب عدم تأدية المراء او عدم سداد قصد القرض بالبنك لمن اشترى منزله وهناك من بقي في المغرب إلى ضاعت وتاءقه لانه لم يتمكن من تجديدها هدا فعلا اتر كتيرا على الاجيال القادمة الدين فضلوا استثمار أموالهم في بلدان أخرى متل تركيا وإسبانيا وفرنسا اتمنى إعادة النضر في هده القرارات الفجاءية والغير المفهومة
Incroyable il demande le passeport vaccinal plus un test pcr c est un pays qui fait l importe quoi……