يهم السائقين.. انقطاع مؤقت لحركة السير بين بين الويدان وأفورار

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير بالمحور الطرقي الرابط بين بين الويدان وأفورار بالطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم)، ستعرف انقطاعا مؤقتا ، بداية من غد الجمعة ، لإنجاز أشغال التتريبات المندرجة في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وحسب الوزارة، فإن هذا الانقطاع سيستمر حتى يوم ثالث دجنبر المقبل، مشيرة إلى أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين بين الويدان وواويزغت، والطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت.

وأهابت الوزارة بمستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق.

ودعت ، في هذا الصدد ، إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma، وعلى تطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.

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