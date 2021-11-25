صيادلة المغرب يجرون ايت الطالب للقضاء
الوزير خالد آيت الطالب

“صيادلة المغرب” يكذبون آيت الطالب: “لم تستقبلنا”

2021-11-25 / 5:20 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها تتابع باستهجان عميق البلاغ الصحفي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، الصادر بتاريخ 23 نونبر 2021، و الذي تتحدث فيه عن استقبال الفيدرالية الوطنية للصحة وكذا ممثلي قطاع الصيدلة.

وكذبت الكونفدرالية، بلاغ وزارة الصحة المتحدث عن استقبال الصيادلة لمناقشة الأمن الدوائي الوطني والسياسات المتعلقة بقطاع الدواء، مؤكدة على عدم استقبال وزير الصحة لنقابة الصيالدة المركزية و لباقي التمثيليات المهنية لقطاع الصيدلة منذ توليه مسؤولية الوزارة منذ عهد الحكومة السابقة إلى اليوم، أي ما يزيد عن السنتين.

وعبرت عن رفضها المطلق لمبدإ مناقشة قطاع الدواء و الصيدلة مع الفيدرالية الوطنية للصحة – “فيدرالية الإدارة”، التي لا تتسم بأي شرعية تمثيلية للصيادلة للحديث باسم قطاع الصيدلة، مستنكرين في الوقت ذاته، للمقاربة الغريبة لوزير الصحة في اعتماد جمعية -“الفيدرالية الوطنية للصحة” كمرجع للتحاور و التنسيق حول قطاع الدواء دون اللجوء لأصحاب القطاع.

كما أعلنت عن رفضها المبدئي والمطلق لأي توصيات تنبثق عن السياسة الدوائية الوطنية المقبلة، ما لم يشرك فيها قطاع الصيدليات، حيث نعتبر أنفسنا مسبقا غير معنيين بالانخراط فيها أو تنزيلها.

ودعت رئيس الحكومة، إلى إحداث وزارة خاصة بقطاع الدواء والصيدلة على غرار بعض الدول المجاورة، للحفاظ على هذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي للبلاد، و النهوض به بما يتماشى مع تحولات المرحلة، من خلال تنزيل الإصلاحات العالقة والمتراكمة لمدة سنوات، وكذا للإجابة على التحديات الوطنية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تطوير القطاع على غرار الدول المتقدمة بما يستجيب للتحديات الدولية المتعلقة بمحاصرة الجائحة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫2 تعليقات

  1. مرحبا لما يأتى مول بندير والسياسه المقصاه قولو آمين لنتحد ضد الحاجه لعمليه العلميه عمله الدرهم بالمعنى مجلس وزاره للصحه

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