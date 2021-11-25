فرنسا.. إجراءات مشددة جديدة للسيطرة على فيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

وقرر وزير الصحي الفرنسي أوليفييه فيران في مرتمر صحفي اليوم الخميس، تلقيح جميع المواطنين البالغين بالجرعة الثالثة، قائلا: “سنفتتح مراكز التطعيم الحالية أو نعيد فتحها أو نوسعها اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع لأن التطعيم المعزز للبالغين سيكون مفتوحا اعتبارًا من يوم السبت”.

كما تم تخفيض صلاحية اختبارات “بي سي آر” إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وسيكون ارتداء القناع مرة أخرى إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة.

هذا وتم إطلاق حملة التطعيم المعززة في سبتمبر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعرضين للخطر، وكان من المقرر تمديدها في أوائل ديسمبر لتشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لكن مع ظهور بوادر الموجة الخامسة، والتي قد تكون “أطول وأقوى” من الموجة الرابعة قررت الحكومة توسيعه والتعجيل به.

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