الحكومة

الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

2021-11-25 / 4:48 مساءً
1
هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.290 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصَّين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأطباء.

وأفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقده عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع الذي قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأطباء، بتضمنه مقتضيات، منها تحديد الدخل الجزافي للأطباء، بالنسبة للطبيب العام في أربع (4) مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، و5.5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للطبيب الأخصائي، مع تحديد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها هيأة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات اللازمة لتسجيل الأطباء.

وأبرز بايتاس أن هذا المرسوم التطبيقي يندرج ، إلى جانب مراسيم مماثلة صادق عليها مجلس الحكومة، في إطار تمكين عدد من الفئات المهنية من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، ومواصلة من الحكومة لأجرأة المشروع الملكي الاجتماعي غير المسبوق والمتعلق بتمتيع كافة المغاربة بالتغطية الاجتماعية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of هلال: تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يعتبر “جريمة حرب”

هلال: تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يعتبر “جريمة حرب”

2021-11-26 / 10:50 صباحًا
Photo of ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية.. تفاصيل لقاء بوريطة بنظيره السيراليوني

ناقشا قضايا ثنائية وإقليمية.. تفاصيل لقاء بوريطة بنظيره السيراليوني

2021-11-26 / 9:43 صباحًا
Photo of بسبب تمديد حالة الطوارئ.. الاستقلال يقرر عقد مجلسه الوطني عن بعد

بسبب تمديد حالة الطوارئ.. الاستقلال يقرر عقد مجلسه الوطني…

2021-11-26 / 9:10 صباحًا
Photo of بسبب موجة كورونا الجديدة..البام يتراجع عن عقد مجلسه الوطني حضويا

بسبب موجة كورونا الجديدة..البام يتراجع عن عقد مجلسه الوطني…

2021-11-26 / 8:30 صباحًا
Photo of تصريح ل “بيتاس” بندوة المجلس الحكومي يثير غضب أساتذة القانون

تصريح ل “بيتاس” بندوة المجلس الحكومي يثير غضب أساتذة…

2021-11-25 / 10:31 مساءً
Photo of زيارة ”غانتس“ للمغرب…استكمال للاتفاق الثلاثي وبعث رسائل مباشرة للجزائر

زيارة ”غانتس“ للمغرب…استكمال للاتفاق الثلاثي وبعث رسائل مباشرة للجزائر

2021-11-25 / 9:32 مساءً
Photo of هلال: بسعيها للتصعيد ضد المغرب..الجزائر ” تتهرب ” من وضعيتها السوسيو – اقتصادية ” الخطيرة

هلال: بسعيها للتصعيد ضد المغرب..الجزائر ” تتهرب ” من…

2021-11-25 / 9:02 مساءً
Photo of جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

2021-11-25 / 6:37 مساءً
Photo of سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

2021-11-25 / 5:55 مساءً
Photo of المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد آذانا صاغية من الأخيرة

المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد…

2021-11-25 / 4:13 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق