في الصورة منصف المرزوقي

المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد آذانا صاغية من الأخيرة

2021-11-25 / 4:13 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

كشف الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوفي عن محاولته القيام بوساطة بين المغرب والجزائر، وفشله بسبب الأخيرة.

وذكر المرزوقي في حوار له مع صحيفة “عربي بوست”، أنه خلال فترة رئاسته حاول التوسط بين المغرب والجزائر “لم يجد اذنا صاغية من الجانب الجزائري في حين ان المغرب كان مستعدا لفتح الحوار” .

وأضاف المرزوقي أنه يدعم مبادرة المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر .

واعتبر المرزوقي ان تمسك “البوليساريو بإقامة دولة ذات سيادة في المنطقة لن يساهم الا في استنزاف جميع الاطراف (المغرب، الجزائر والبوليساريو) وسيؤدي الى نفس المصير الذي تعيشه دول شرق المتوسط”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

جنيف.. المغرب يستنكر تجاوزات المقررة الخاصة ماري لولور

2021-11-25 / 6:37 مساءً
Photo of سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

سفير أذربيجان من سطات يدعم الوحدة الوطنية للمغرب

2021-11-25 / 5:55 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

الحكومة تصادق على مرسوم تطبيقي يتعلق بفئة الأطباء

2021-11-25 / 4:48 مساءً
Photo of بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف بالقطاع العام”

بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف…

2021-11-25 / 3:13 مساءً
Photo of بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم”

بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في…

2021-11-25 / 2:55 مساءً
Photo of أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة

2021-11-25 / 2:28 مساءً
Photo of مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر

مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان…

2021-11-25 / 1:19 مساءً
Photo of هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في مجال حقوق الإنسان

هلال: إصلاحات الملك مكنت من تحقيق إنجازات هامة في…

2021-11-25 / 11:09 صباحًا
Photo of زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

زيارة بوريطة لواشنطن.. أنشطة دبلوماسية مكثفة ولقاءات بكبار المسؤولين

2021-11-25 / 10:12 صباحًا
Photo of أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

أخنوش يمثل أمام البرلمان في جلسة للأسئلة الشفهية

2021-11-24 / 6:27 مساءً

تعليق واحد

  1. مرحبا عمليه عبور مرحبا لعمله الدرهم رمضان لنتحد ضد الحاجه هى ميدانيه لحريه العداله أى المملكه المغربيه وساطتها للجزائر لأجل السلام ورحمة الله والتجاره والصناعه التقليديه العصريه والمهن الحره وليس المقاطعه لأن حاليا كانت الجزائر دوله حكوميه حره ميدانيه وفيها معامل ومصانع لمجلس وزاره الخارجيه الحكومه والوطن سبيل النصر والحريه والعزه لخلق تجاره وصناعه فى وقتها عبر اليونيسكو واليونيسيف والأمم المتحده للصليب الأحمر المعيّنه وليس السياسه الساقطه الفاسده المقصاه بشكل نهائى مفهوم وواضح المعيّنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق