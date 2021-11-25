المرزوقي: حاولت الوساطة بين المغرب والجزائر لكن لم أجد آذانا صاغية من الأخيرة

هبة بريس - الرباط

كشف الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوفي عن محاولته القيام بوساطة بين المغرب والجزائر، وفشله بسبب الأخيرة.

وذكر المرزوقي في حوار له مع صحيفة “عربي بوست”، أنه خلال فترة رئاسته حاول التوسط بين المغرب والجزائر “لم يجد اذنا صاغية من الجانب الجزائري في حين ان المغرب كان مستعدا لفتح الحوار” .

وأضاف المرزوقي أنه يدعم مبادرة المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر .

واعتبر المرزوقي ان تمسك “البوليساريو بإقامة دولة ذات سيادة في المنطقة لن يساهم الا في استنزاف جميع الاطراف (المغرب، الجزائر والبوليساريو) وسيؤدي الى نفس المصير الذي تعيشه دول شرق المتوسط”.

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