نتائج مباراة توظيف مفتشي الشغل تخلف استياء بين صفوف موظفي إدارة التامك

هبة بريس_ الرباط

استغرب العديد من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون الطريقة التي تمت بها عملية الاعلان عن نتائج المباراة الخاصة بالموظفين لتوظيف 38 مفتش شغل من الدرجة الثالثة والتي أعلنت عنها وزارة الاندماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وجد هؤلاء المتضررون أنفسهم خارج اللائحة النهائية التي تم الافراج عنها والتي شملت 12 منصب في الوقت الذي كان المناصب المعلن عنها هي 38 منصب مفتش شغل من الدرجة الثالثة.

وطالب المتضررون التابعون لإدارة التامك بضرورة فتح تحقيق في موضوع ما وصفوه بالاقصاء الممنهج لموظفي المندوبية العامة للسجون، علما أن الأخيرة رخصت لجميع موظفيها بإجراء المباراة المذكورة، مناشدين رئيس الحكومة ووزير التشغيل للتدخل لانصافهم وإعادة الاعتبار للمترشحين من موظفي المندوبية الذين اجتازوا الاختبار الكتابي بعد ان أتموا ملفات ترشيح تتضمن تراخيص صريحة من إدارتهم المعنية.

الموضوع ذاته، تفاعلت معه صفحة ” بوابة السجون المغربية” على الفايسبوك التي نشرت مقالا مطولا عنونته بمقولة ” طلع كول الكرموس شكون لي قالها ليك”، في إشارة للترخيص التي منحته إدارة التامك لموظفيها لاجتياز المباراة في الوقت الذي لم يعلن فيها عن أي اسم من منتسبي إدارة السجون، وهو ما اعتبروه اقصاءا في حقهم وحيفا قد طالهم.

وتابعت الصفحة الفايسبوكية بالقول: ” لقد أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي ، المقاولة الصغرى ، التشغيل والكفاءات النتائج (نتائج الامتحان الكتابي يوم 11 نونبر 2021، فأعلنت بذلك عن لائحة تضم 71 مرشحا ، اجتازوا بنجاح مرحلة الامتحان الكتابي لتبدأ الامتحانات الشفوية يوم 15-16-17 نونبر 2021،حيث اجتاز المرشحون الاختبارات الشفوية بنجاح،حتى أن أحدهم بشرته لجنة الاختبار بالنجاح المستحق بصفة نهائية،لكنهم تفاجؤوا باقصاء جميع الناجحين من موظفي ادارة السجون لتقلص وزارة التشغيل بذلك العدد من 38 إلى 12 موظفا باللائحة النهائية للناجحين”.

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