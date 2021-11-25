وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

2021-11-25 / 3:18 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الخميس ، عن إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، بهدف التحسيس بأهمية اللقاح ضد هذا الفيروس والتقليل من مخاطره ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الحملة التي تستمر طيلة موسم الأنفلونزا تحت شعار “ضد الأنفلونزا الموسمية نقوي مناعتي ونحمي راسي”، تأتي تزامنا مع بداية فصل الشتاء الذي يعرف حركية وانتشارا للفيروسات، وفي خضم سياق صحي غير مسبوق وموسوم بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لا تُستبعد إمكانية الانتشار المشترك لفيروس الأنفلونزا الموسمية و(كوفيد-19)

وتعد الأنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة موسمية. وهي عبارة عن مرض خفيف بشكل عام، إلا أنها قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل حدّ الموت، لاسيما لدى الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور مضاعفات الأنفلونزا كالنساء الحوامل، والأطفال الأقل من 5 سنوات، وكذا كبار السن والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو بمضاعفاتها، حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في آنٍ واحد.

ومن جهة أخرى، ذكرت الوزارة مجددا بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون واحترام التباعد الجسدي، يُمَكِّن من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا الموسمية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  3. لاندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التمثيليات .تلقيح ضد كوفيد 19 وتلقيح الانفلونزا الموسمية اب طريق نتبع معكم يا حكومة جديدة…

  8. إن الكمية التي اصتوردها المغرب من الصين . لقاح فايزر انتهت مدة صلاحيتها.هذا ما جعلهم يامروننا بالتلقيح الموسمي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…

  9. كلها كانت أرقام وهمية وغير حقيقية في كوفيد 19.يا وزارة الصحة نتمنى أن تعطوا لنا أرقام المصابين بالانفلونزا الموسمية هههههههه……

  11. أنتظر الجديد منكم وليس في التفاهات .نريد إلغاء الشروط الموجهة إلى الشباب العاطل والحاصل على الإجازة .. وليس في اللقاح المضاد الانفلونزا الموسمية هههههههه

  13. تلقيت جرعتين من لقاح ضد كوفيد 19 ولكن للاسف الشديد اصيبت بالزكام الحاد إذن ما فائدة من لقاح الانفلونزا الموسمية هههههههه.

  17. قمنا بجميع التدابير الوقائية اللازمة ضد كوفيد 19 وتلقيح الانفلونزا الموسمية والآن تقومون باسترجاع الطوارئ .ما هذآ الغموض.

  18. والله حكومة جديدة غريبة عن امرها . لآ نعرف من سنتبع .حتى انتهينا من الحكومة السابقة بقراراتها الغامضة.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

  19. انتظروا قريبا بعد تليقيكم الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة مع اللقاح المضاد الانفلونزا الموسمية هههههههه ترقبوا المزيد من لقاح الخامسة والسادسة وووووووووووو.الى القبر.ههههه.

  20. المغرب يريد التغيير والاصلاح وليس في التفاهات التي لا محل لها من الإعراب. …ما هي انفلونزا الخنازير أنا الآن لايعرفها ؟؟؟؟؟ههههههههههههههه…..

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