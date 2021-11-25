بايتاس: “لا نية للحكومة في تحديد 30 سنة للتوظيف بالقطاع العام”

2021-11-25 / 3:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، أن الأخيرة لا تنوي فرض شرط “30 سنة” للتوظيف بالقطاع العام.

وذكر بايتاس، في تصريحه بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة لن تفرض سنة التوظيف في الوظيفة العمومية في أقل من 30 سنة.

وشدد بايتاس، على أن جميع القطاعات الوزارية لها الحق أن تختار موظفيها وشروط التوظيف وفق القوانين التي تخول لها ذلك، وهو ما حصل مع وزارة التربية الوطنية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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