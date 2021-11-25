بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم”

هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن شروط الترشيح لمباريات التدريس سليمة من الناحية القانونية.

وذكر بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم، لافتا إلى ضرورة استحضار وضعية المدرسة العمومية التي تحتاج إلى الإصلاح.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وجود الاحتجاجات في المغرب شيء عادي، مسترسلا بالقول “هذه حكومة تسير في مسارها، وتنظر للإصلاحات التي يجب أن تتخذها لتأسيس إصلاح حقيقي”

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 1 12