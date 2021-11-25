بايتاس عن شروط بنموسى: “هذه بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم”
هبة بريس - الرباط
أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن شروط الترشيح لمباريات التدريس سليمة من الناحية القانونية.
وذكر بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء بداية لإصلاحات مقبلة في التعليم، لافتا إلى ضرورة استحضار وضعية المدرسة العمومية التي تحتاج إلى الإصلاح.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وجود الاحتجاجات في المغرب شيء عادي، مسترسلا بالقول “هذه حكومة تسير في مسارها، وتنظر للإصلاحات التي يجب أن تتخذها لتأسيس إصلاح حقيقي”
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تعليق واحد
أظن أن حكومة أخنوس يا كاتب المقال تحاول أن تذر الرماد في العيون بقراراتها الغريبة و المفاجئة و القاسية على الشعب المغربي فهي تحاول بفعلها هذه و غيرها من زيادة في أثمان المواد الغذائية الأساسية وتطبيق منقطع النظير و تبادل زيارات بين الصهاينة و المتصهيينين المغاربة من بني جلدتنا ، كل هذا إنما هو جس نبض و إستفسار بشتى الأساليب للشعب المغربي و الرد الذي سأرد عليك به هو أن الملك و العائلة الملكية و النظام هم من سيفون ثمن الإنتكاسات التي رمى بنا فيها النّكرة أخنوش و هذا ما لا يتمناه أي إنسان عاقل ، أنا واحد من العامة و معارض للسياسات التي تنتهج في بلدي و يحاول عصابة أخنوش تثبيتها رغما عن أنف المغاربة و هذا هو الخطير ، لذلك مناشدتي هي لأعلى سلطة في البلاد و يعرف نفسه سيأتي يوم لن ينفعك فيه إلا شعبك فكن رحيما بحالهم و لا تستغربين إلى درجة إستحمارهم