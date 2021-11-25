أخنوش: الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة حريصة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ أسس الانتعاش الاقتصادي.
وذكر أخنوش، في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الاستثمار يشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة، وورشا جد هام، سيتعزز، بمشيئة الله، بمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الجاري إعداده.
وأضاف أخنوش، أن هذا الميثاق سيساهم في توفير رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، خَاصة منها تلك التي لها تأثير من حيث إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة.
ومن منطلق حرص الحكومة على تقوية الاستثمار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار، قدم محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمام المجلس عرضا حول التوجهات الرئيسية لميثاق الاستثمار الجديد.
4 تعليقات
هههههههه لقيتوا علامن ضحكو يا اعداء الله
انا مقترح العدلاوية اول برنامج تنموي لاغناء البشرية وعيش الانسانية وبناء الاجيال عندما كانت الدولة تستثمر في تحياد الزليج واعادة التزفيت انا مقترح اغلاق الحدود قبل دخول كورونا وصرف الملايير عوض الاستثمار في بناء الاف المشاريع لتشغيل الملايين انا مقترح اعادة تدوير الازبال بدل حرقها واصبحت مصدر للثروة بعدما كانت الدولة تصرف عليها الملايير انا مقترح صنع الاجهزة الطبية في المغرب اتعرض للتصفية ممتلكاتي معلقة ومحروم من رخص مستحقة والمسؤولين المنغلقين والفاشلين المتسلطين يأخدو الرواتب والامتيازات ويحاربونني لخدمة الاجانب لان انجازاتي اكبر منهم
مرحبا بالفعل قوم سدج مفهومه وواضحه المعيّنه لنتحد ضد الحاجه عمله الدرهم حكومه الدوله الوطنيه للتنفيد وليس التسريع الدى لا يمتلك شيئا لأن حريه العداله لا يركبها العبيد وحكومه الدوله تقوم بحمايه ملاّك الأراضى الزراعيه
كيف تفسـرون رؤية ووضوح للمستثمرين والمقاولات، من أجل القيام بالدور المنوط بهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ونخـص منهـا بالـذكـر تلك المتعلقـة بمشروع المغرب الأخضـر الذي أتـى على الأخضـر واليابـس .مشـروع تكلفت بـه الوزارة السابقـة للفلاحـة والصيد البحـري الذي كـلف ميـزانيـة ضخمـة للخـزيـنـة . لقـد تـم غـر س ملايـيـن مـن أشجـار الزيتون واللوز ، الى أن تبـخـر المشـروع والملايــيـر بعـد سنـة أوسنتـين بعـد الغـرس ، حيث أصبح الأخضـر يابسـا بسبـب الأهمـال والتسيـب ولـكن لـم تــتم متـابعـة ومحاسبـة المستفيـدين مـن الصفقات ، والتوقيـع عـلى تسليـم الـصفقـات مـرت دون حسيبب أو رقيـب ،فأصبحت صفـقـات مشبـوهـة ، أيـن هـو دور وزارة الفلاحـة آنـذاك فـي هـذه الكـارثة الكبـرى التي استفـاد منهـا أهـل المـال والسلطـة وتراكمـت ثـرواتـهم ، فمـن هـم المسؤولين عـن ذلك . لقـد عـم الفسـاد واستشرى فـي البـر و البحـر …