إلى غاية 31 دجنبر.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة

هبة بريس - الرباط

قرّر مجلس الحكومة، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 دجنبر 2021.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن الحكومة قررت قبل أيام تخفيف عدد من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بسبب تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة.

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