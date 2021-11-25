“كلمات نابية وسب” من أسباب فسخ إدارة النصر لعقدها مع حمد الله

2021-11-25 / 12:39 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

تطرقت وسائل اعلام سعودية للأسباب التي دفعت إدارة النصر لفسخ عقد اللاعب حمد الله ومطالبته بأداء مبلغ مالي ضخم كشرط جزائي , بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه .

وأكدت وسائل الاعلام السعوية بأن أزمة حمدالله قد بدأت عقب نهاية مباراة النصر والرائد في الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين، بعدما بسبب مدربه مدربه مارسيلو اسالازار في غرفة تبديل الملابس لعدم إشراكه , اضافة لتكسير السبورة التي يشرح عليه الخطة .

وراسلت ادارة النصر اللاعب لإستفساره حول ما بدر منه تجاه المدرب عقب مباراة الفريق ضد الرائد , لكن رد حمد الله جاء قويا عبر رسائل موثقة بعثها المهاجم لأحد الإداريين بنادي النصر، وتلفظ فيها بعبارات غير لائقة .

وقال حمدالله في احدى رسائله بأنه سيفعل أشاء غير متوقعة وأن خصم ما تبقى من عقده المتبقي سيعتبره صدقة

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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